Schifani: Sicilia la farà la sua parte sul Ponte sullo Stretto

Milano, 6 giu. (askanews) – “È una giornata importante, discuteremo, siamo ospiti della Cisl che che condivide questo importante progetto e di questo naturalmente ci fa molto piacere. Discuteremo, ma ormai siamo alla prova dei conti, alla prova dei fatti. Il ponte comincia a diventare una realtà, si comincia ad intravedere i passi. Oggi vi sarà un’importante riunione della società Ponte sullo Stretto, dell’Assemblea, che darà luogo alla nomina della governance di questa società. Quindi avremo così un consiglio di amministrazione, un collegio dei revisori. si va avanti speditamente nella convinzione di essere dalla parte giusta”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine

di un convegno organizzato dalla Cisl sull’opera.

“Ho sempre detto che la Sicilia e la Calabria sicuramente faranno la propria parte ma non saranno determinanti, però è giusto che le regioni frontiste diano un contributo. Il ministro Salvini ha le idee molto chiare, anche il Presidente del Consiglio è fermamente determinato in questa opera e sono certo che anche l’Europa farà la propria parte e nello stesso tempo anche l’opera possa essere in parte finanziata dai proventi degli attraversamenti”, ha concluso Schifani.