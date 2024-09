Schlein, non vi è alcun motivo per rinnovare il consiglio di amministrazione della Rai.

Schlein, non vi è alcun motivo per rinnovare il consiglio di amministrazione...

Formuliamo dichiarazioni coerenti e rifiutiamo di essere manipolati. Credo che abbiamo bisogno di mantenere invariati i nostri sforzi di sorveglianza e al di fuori. Non stiamo facendo un passo indietro, invece stiamo lanciando una mobilitazione ancora più potente basata su una posizione di coerenza inattaccabile. Non esiste una motivazione valida per rinnovare il consiglio di amministrazione, considerando che hanno già il controllo sulla Rai. Questo è quanto è stato riferito dalla segretaria Pd Elly Schlein durante l’incontro dei gruppi. Sono gli altri che devono rispondere per aver modificato la loro posizione. Dobbiamo capire come poterla gestire domani dal lato della comunicazione, ma la nostra linea è stabile.