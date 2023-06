Scholz a Roma si dice fiducioso in risposta comune Ue su migranti

Roma, 8 giu. (askanews) – “Abbiamo parlato dellle migrazioni, un tema importante per Germania,l’Italia e l’Europa, di cui hanno parlato anche ministri e ministre dell’Interno oggi in Lussemburgo. Sono fiducioso che sulle sfide dei rifugiati e dei migranti troveremo una risposta comune europea”: lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, al termine dell’incontro a Roma con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Allo stesso tempo dobbiamo gestire l’immigrazione per fare in modo che vi siano dei corridoi legali per il personale qualificato, il che vuole anche dire che chi non ha diritto a rimanere deve tornare nel proprio Paese e deve poterlo fare. Importante avere collaborazione affidabile con paesi di origine e di transito”, ha concluso.