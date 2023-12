Sci: Cdm, Noel leader dopo la prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio

Madonna di Campiglio, 22 dic. -(Adnkronos) - Clement Noel è al comando dopo la prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio. Il francese termina la sua prova in 47"96 precedendo di 0"37 il norvegese Timon Haugan e lo svizzero Loic Meillard (48"33). Quarto posto per il bulg...

Madonna di Campiglio, 22 dic. -(Adnkronos) – Clement Noel è al comando dopo la prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio. Il francese termina la sua prova in 47"96 precedendo di 0"37 il norvegese Timon Haugan e lo svizzero Loic Meillard (48"33). Quarto posto per il bulgaro Albert Popov (48"38) che si lascia alle spalle l'elvetico Daniel Yule (48"43) e l'austriaco Marco Schwarz (48"46). Tredicesimo posto per il migliore degli azzurri Alex Vinatzer (48"87). Alla 20.45 la seconda manche.