Un’episodio infuocato nel talent show

Nella serata di ieri, il programma Ora O Mai Più, condotto da Marco Liorni su Rai 1, ha regalato momenti di grande tensione tra i concorrenti e i coach. In particolare, il cantante Valerio Scanu è stato al centro di una polemica che ha coinvolto la giudice Donatella Rettore. Dopo una performance che ha visto Scanu esibirsi insieme a Rita Pavone, le parole del concorrente hanno scatenato una reazione immediata da parte della Rettore, dando vita a un acceso dibattito.

Le parole che hanno acceso la polemica

Durante la clip che precedeva l’esibizione, Valerio Scanu ha rivelato di sentirsi antipatico a molte persone. Questa affermazione ha colto di sorpresa Donatella Rettore, che ha subito criticato il cantante, invitandolo a riflettere sul suo atteggiamento. Scanu, pur cercando di chiarire che non si riferiva specificamente a lei, ha trovato in Rettore una risposta piccata, con la coach che lo ha esortato a fare un bagno d’umiltà. La tensione è aumentata quando Scanu ha risposto con una battuta, suggerendo a Rettore di farsi controllare la vista, in risposta alle sue osservazioni sul suo comportamento durante le esibizioni.

Interventi e valutazioni dei coach

La discussione non si è fermata qui, poiché anche Alex Britti ha deciso di intervenire, cercando di stemperare gli animi. Britti ha fatto notare a Scanu di avere un atteggiamento simile a quello di Calimero, sottolineando che nessuno ce l’ha realmente con lui. In un tentativo di alleggerire la situazione, ha persino proposto di andare a mangiare una pizza tutti insieme. Le valutazioni finali hanno visto Britti assegnare un 7 a Scanu, mentre Rettore si è limitata a una sufficienza, giustificando il suo voto con il comportamento del cantante durante la puntata.