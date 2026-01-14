Sarà un giovedì nero per i milanesi, visto che domani, 14 gennaio 2026, è previsto uno sciopero dei mezzi Atm. Metro, bus e tram sono dunque a rischio. Ecco tutto quello che c’è da sapere prima di mettersi in viaggio.

Sciopero mezzi Atm 15 gennaio 2026: metro, bus e tram a rischio

Per domani, giovedì 15 gennaio 2026, è stata proclamato uno sciopero dei mezzi Atm a Milano.

Sciopero che arriva tre giorni dopo quello dei treni di lunedì scorso e due giorni dopo quello dei taxi. Una settimana dunque difficile per i chi ha dovuto o deve muoversi nella città meneghina. Lo sciopero è stato proclamato contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm. Tra le richieste dei lavoratori, troviamo ad esempio la richiesta di trasformazione immediata di tutti i contratti part-time in full-time a coloro che ne fanno richiesta e 150 euro netti di aumento salariale in egual misura a tutti i lavoratori fino al parametro 193 “slegati dalla produttività, a risarcimento dei mancati rinnovi contrattuali, dagli irrisori aumenti salariali e una tantum, nonché la soppressione dei premi ad personam.”

Sciopero Atm 15 gennaio: orari e fasce di garanzia di metro, bus e tram

Atm ha reso pubblici gli orari dello sciopero di domani, 15 gennaio 2026: metro, bus e tram a rischio tra le 8.45 e le 15.00 e dalle 18.00 fino al termine del servizio. Attenzione, lo sciopero non sarà solo a Milano, oltre ai lavoratori Atm l’agitazione sindacale potrà coinvolgere anche i dipendenti della società Net che gestisce il servizio nell’hinterland. A Monza ci sarà per esempio uno sciopero dalle ore 9.00 alle 15.50 e dalle 14.50 fino al termine del servizio.