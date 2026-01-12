Sciopero 12 gennaio 2026: treni garantiti, orari e cosa aspettarsi

Preparati a un weekend di disagi: scopri tutto sui prossimi scioperi ferroviari e come questi potrebbero influenzare i tuoi viaggi. Rimani aggiornato sulle ultime notizie e sui dettagli degli scioperi dei treni per pianificare al meglio il tuo weekend.

La situazione del trasporto ferroviario in Lombardia si preannuncia complicata nei prossimi giorni a causa di due scioperi programmati. Queste agitazioni, indette da diversi sindacati, avranno un impatto significativo sulla circolazione dei treni, costringendo i pendolari a rivedere i propri piani di viaggio.

Dettagli sul primo sciopero

Il primo dei due scioperi è fissato dalle ore 21 di venerdì 9 gennaio fino alle 21 di sabato 10 gennaio.

Questa manifestazione è stata organizzata dai sindacati Cub Trasporti e SGB, con l’intento di mettere in evidenza le problematiche del settore. Trenord ha avvertito che ci saranno ripercussioni sui servizi regionali e suburbani, nonché sui collegamenti aeroportuali e a lunga distanza.

Orari di servizio garantiti

Durante il primo giorno di sciopero, i treni in partenza entro le 21 e che raggiungono la loro destinazione entro le 22 continueranno a viaggiare regolarmente. Per il giorno successivo, sabato 10 gennaio, saranno attive le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, con il passaggio solo dei treni elencati nei Servizi Minimi Garantiti.

Il secondo sciopero e le sue implicazioni

Un secondo sciopero si svolgerà dalle 3 di lunedì 12 gennaio fino alle 2 di martedì 13 gennaio. Questa volta, l’agitazione è stata indetta dal sindacato Orsa, e come nel caso precedente, si prevede un impatto notevole sulle linee regionali e sui servizi di lunga percorrenza. Trenord ha confermato che anche i treni del Gruppo FS Italiane e Italo potrebbero subire variazioni.

Servizi minimi garantiti per lunedì

Per il lunedì, le fasce di garanzia rimarranno attive dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Durante queste ore sarà consentito il transito esclusivamente dei treni inclusi nella lista dei servizi minimi. In caso di cancellazione dei collegamenti ferroviari aeroportuali, saranno disponibili autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra i principali nodi di Milano e Malpensa.

Consigli per i pendolari

Per coloro che si spostano da e per Lecco, è fondamentale verificare gli orari dei treni garantiti, in particolare per le linee S8 e S7, che coprono i collegamenti maggiormente utilizzati dai pendolari. La linea S8, ad esempio, offrirà un servizio regolare nelle fasce garantite, con partenze strategiche verso Milano. Gli orari specifici possono essere consultati sul sito di Trenord.

Rimanere informati

È fondamentale controllare costantemente lo stato dei treni tramite il sito ufficiale di Trenord o attraverso l’app dedicata. Modifiche improvvise possono verificarsi sia prima che dopo la conclusione degli scioperi. La sicurezza e l’organizzazione del trasporto pubblico sono priorità che devono essere sempre monitorate.

Questi scioperi, sebbene possano causare disagi, rappresentano un’importante occasione per riflettere sulle condizioni lavorative dei dipendenti del settore ferroviario. È essenziale che tutti gli utenti del servizio ferroviario rimangano informati sulle ultime novità e prendano decisioni consapevoli riguardo ai propri spostamenti.