Da Copenaghen, la premier Giorgia Meloni si è espressa sullo sciopero generale previsto per venerdì 3 ottobre 2025. Ecco le sue parole.

Sciopero generale venerdì 3 ottobre 2025: ecco chi si fermerà

Il fronte pro Flotilla si è mobilitato, indetto infatti uno sciopero generale per venerdì 3 ottobre che coinvolgerà tutte le categorie ma, in particolare, quella dei trasporti, lo sciopero dei treni durerà per esempio 24 ore, dalle ore 22.00 di giovedì 2 ottobre fino alle ore 20.59 di venerdì 3 ottobre.

Come sempre sono garantite le fasce dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Venerdì sono anche previsti cortei, manifestazioni spontaneo e occupazioni. La Cgil: “l’aggressione contro navi civili che trasportano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema”. L’Usb: “Israele attacca il diritto internazionale. E’ ora di bloccare tutto.” Da Copenaghen, ha parlato la premier Giorgia Meloni.

Sciopero generale 3 ottobre, Meloni: “Weekend lungo e rivoluzione non insieme”

Dal vertice informale Ue di Copenaghen, la premier Giorgia Meloni ha parlato dello sciopero generale previsto per venerdì 3 ottobre 2025. Ecco le sue parole: “mi sarei aspettata che in sindacati almeno su una questione che reputavano così importante non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme.“