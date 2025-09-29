Sarà un venerdì nero per chi deve viaggiare in treno, il 3 ottobre prossimo infatti è stato indetto uno sciopero dei treni di 24 ore. Ecco tutto quello che c’è da sapere, comprese le fasce di garanzia.

Sciopero dei treni venerdì 3 ottobre 2025

Ottobre non inizierà nel migliore dei modi per chi deve mettersi in viaggio, venerdì 3 ottobre infatti ci sarà uno sciopero di 24 ore del settore ferroviario.

Molti treni saranno quindi a rischio. L’agitazione avrà inizio dalle ore 21.00 di giovedì 2 ottobre e terminerà alle ore 20.59 di venerdì 3 ottobre. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato SI Cobas per tutte le categoria pubbliche e private, agitazione che quindi interesserà il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Molti treni potranno quindi subire ritardi o cancellazioni. Ma vediamo ora insieme le fasce di garanzia.

Sciopero treni 3 ottobre 2025: le fasce garantite

Come visto, venerdì 3 ottobre 2025 ci sarà uno sciopero di 24 ore dei treni, con diverse corse a rischio ritardi e cancellazioni. Come sempre saranno in vigore le fasce di garanzia, dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Per chi dovesse mettersi in viaggio questo venerdì, il consiglio è di controllare i siti ufficiali di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper.