Mariia Buhaiova, una giovane 18enne ucraina, è scomparsa misteriosamente dal 4 luglio scorso a Carovigno, in provincia di Brindisi. Le ricerche sono in corso mentre le autorità cercano di ricostruire gli ultimi movimenti della giovane nel tentativo di fare luce sulla sua sparizione.

Scomparsa 18enne a Brindisi: i dettagli dalle telecamere e le aree battute

Mariia Buhaiova, una ragazza ucraina di 18 anni, era impegnata in uno stage presso un villaggio turistico di Carovigno, in provincia di Brindisi, che avrebbe dovuto concludere il 6 luglio. Tuttavia, la giovane è irreperibile da venerdì 4 luglio, giorno in cui si sono perse le sue tracce. Sabato mattina la direzione della struttura ha allertato le autorità, denunciandone la scomparsa.

Dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza nei pressi del villaggio turistico, si vede chiaramente la ragazza allontanarsi dalla struttura, percorrendo un sentiero che conduce verso la complanare, vicino alla strada statale 379.

In quella stessa area è stata predisposta una postazione fissa per coordinare tutte le fasi delle ricerche, che vedono impegnati anche un elicottero e un’unità cinofila. Le ricerche si estendono inoltre lungo il litorale adiacente alle spiagge nei pressi della riserva naturale di Torre Guaceto. Parallelamente, la Polizia Ferroviaria sta effettuando controlli lungo i binari della stazione di Carovigno, per escludere l’eventualità drammatica di un possibile investimento.

Scomparsa 18enne a Brindisi: ricerche serrate, la scoperta nella sua stanza

Durante le indagini, i carabinieri hanno ispezionato la sua stanza, dove hanno rinvenuto alcuni effetti personali, tra cui il passaporto, il cellulare e un bigliettino con numeri di telefono, attualmente sotto esame per cercare di ottenere nuovi elementi utili alle ricerche. Le forze dell’ordine stanno continuando a indagare per fare piena luce sulla misteriosa sparizione della giovane.