Il mistero della scomparsa di Denisa Maria Adas

La scomparsa di Denisa Maria Adas, una giovane donna di origini romene, ha sollevato un velo di preoccupazione e mistero a Prato. La trentenne, che vive a Roma con la madre, è scomparsa giovedì 15 maggio, lasciando dietro di sé un alone di inquietudine. È stata la madre a contattare i carabinieri, denunciando la scomparsa della figlia e l’assenza di qualsiasi notizia.

Le ricerche e l’auto ritrovata

In risposta alla denuncia, la prefettura ha attivato il piano di ricerca provinciale, mobilitando squadre della Protezione civile e numerosi volontari. La situazione si è aggravata quando è stata ritrovata l’auto di Denisa, una Fiat 500 rossa, nei pressi di un residence dove la giovane risiedeva temporaneamente. Questo ritrovamento ha accresciuto l’ansia tra amici e familiari, soprattutto perché i tentativi di contattarla telefonicamente hanno dato esito negativo, con i cellulari spenti.

Appelli e indagini in corso

La comunità ha risposto con grande solidarietà, con appelli diffusi sui social media, in particolare dall’associazione Penelope, che ha fornito un numero di contatto per chiunque avesse informazioni utili. Denisa è descritta come una donna di 1.55 cm di altezza, con capelli e occhi neri, e presenta un tatuaggio esteso sulla spalla e sul braccio destro, insieme a una scritta sulla spalla sinistra. La Procura di Prato ha avviato un’indagine per sequestro di persona, rivelando che alcune risultanze investigative suggeriscono che la donna potesse temere per la propria incolumità. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire le circostanze della scomparsa e per ricostruire la rete di relazioni di Denisa, al fine di verificare la fondatezza dell’ipotesi di un reato.