Disordine nel Consiglio regionale della Lombardia durante la discussione sulla mozione di censura delle opposizioni contro l’assessore alla Sicurezza Romano La Russa. Nel video della rissa, La Russa provoca Majorino, che gli toglie il microfono, scatenando poi le spinte. A pochi giorni dallo scontro, entrambi i politici dichiarano di non essere pentiti.

Lo scontro in Aula tra Romano La Russa e Majorino

“I tuoi antenati che c’erano almeno avevano il coraggio di affrontare l’avversario a viso aperto. Tu probabilmente saresti stato dietro i tuoi amici, nascosto, a indicare quello cattivo. Perché non hai neanche il coraggio. Tu vai al Corvetto”, ha dichiarato Romano La Russa in Aula.

Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd, si è avvicinato al banco di Romano La Russa e ha spostato il microfono. Dopo un breve confronto fisico, sono intervenuti gli addetti dell’Aula per sedare la situazione. A questo punto, la seduta del 3 dicembre è stata sospesa per diversi motivi.

A due giorni di distanza, nessun passo indietro da parte dei due diretti interessati. La reazione di Majorino è stata definita da lui come un gesto di difesa del “decoro delle istituzioni“, denunciando il linguaggio d’odio e accusando La Russa di utilizzare un linguaggio violento. D’altra parte, La Russa ha difeso le sue parole, affermando che sapeva che sarebbero state controverse, ma riteneva che il Partito Democratico avesse preparato la situazione per generare il tumulto in Aula.

Su un punto sono però d’accordo i due politici: “Pentito? Per niente”, dichiarano al Corriere.

Lo scontro in Aula tra Romano La Russa e Majorino: le parole del governatore Fontana

Per il momento non è stato preso alcun provvedimento, ma la situazione è in continuo evolversi. Il governatore Fontana ha dichiarato che, secondo quanto gli è stato riferito, sembra che ci sia stato un comportamento inizialmente assolutamente inopportuno da parte del consigliere Majorino, che avrebbe lasciato il proprio banco per dirigersi verso i banchi della Giunta.