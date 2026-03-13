Home > Flash news > Scontro mortale sull'A1, morti tre operai di Acuto su un furgone

Scontro mortale sull'A1, morti tre operai di Acuto su un furgone

Scontro mortale sull'A1, morti tre operai di Acuto su un furgone

(Adnkronos) - Tragico incidente stradale questa mattina sull'A1 nel territorio di Arce (Frosinone). Nello scontro tra un furgone e un altro mezzo, avvenuto poco dopo le 8 nel tratto compreso tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo, in direzione sud, hanno perso la vita tre operai della ditta Metal A...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) –
Tragico incidente stradale questa mattina sull’A1 nel territorio di Arce (Frosinone). Nello scontro tra un furgone e un altro mezzo, avvenuto poco dopo le 8 nel tratto compreso tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo, in direzione sud, hanno perso la vita tre operai della ditta Metal Art: Valentino Perinelli di 25 anni, Mauro Agostini di 41 ed Emiliano Martucci di 44, tutti residenti ad Acuto.

 

I tre lavoratori viaggiavano sul furgone diretto verso un cantiere del territorio e il violento impatto per loro è stato fatale. Altre tre persone sono state trasportate negli ospedali di Frosinone e Cassino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Stradale. “Una immane tragedia ha colpito inaspettatamente il nostro Paese questa mattina.

Vogliamo esprimere il grande dolore e la sentita vicinanza alle famiglie di tutta la nostra comunità e di tutto il territorio”, sottolinea il sindaco di Acuto, Augusto Agostini.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026LIVE

In diretta

Rep. Ceca
10LIVE · Girone A
Sudafrica

Prossime partite

Oggi
Svizzera
21:00CESTGirone B
Bosnia
Domani
Canada
00:00CESTGirone B
Qatar
Messico
03:00CESTGirone A
Corea del Sud
Stati Uniti
21:00CESTGirone D
Australia

Risultati

Oggi
Uzbekistan
13FT · Girone K
Colombia
Ghana
10FT · Girone L
Panama
mer 17 giu
Inghilterra
42FT · Girone L
Croazia
Portogallo
11FT · Girone K
RD Congo
Aggiornato 19:26 CEST