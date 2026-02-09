Scontro tra Nordio e Policastro: il Piano Gelli al centro del dibattito politico

La tensione nel mondo della giustizia italiana è aumentata a seguito delle recenti dichiarazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, riguardanti il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro. Durante un evento tenutosi presso il Palazzo di giustizia di Napoli, Nordio ha espresso il suo disprezzo per Policastro, accusandolo di sostenere che la riforma della magistratura attui il piano Gelli.

Questa affermazione ha scatenato una serie di reazioni all’interno della magistratura.

Le dichiarazioni di Carlo Nordio

In occasione della conferenza stampa per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la legalità, il Guardasigilli ha ribadito il suo disprezzo nei confronti di Policastro, affermando: “Non gli stringerei mai la mano”. Queste parole hanno suscitato un forte scontro tra le istituzioni e hanno evidenziato le divergenze di opinione sulla riforma in questione.

Contesto della riforma

La riforma della magistratura, attualmente al centro di un referendum, è considerata da alcuni come una necessaria evoluzione del sistema giudiziario. Tuttavia, altri ritengono che possa rappresentare una minaccia all’indipendenza dei magistrati. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha messo in discussione le affermazioni del procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, sostenendo che esse riflettono una visione distorta della riforma. Questa è stata infatti associata al piano Gelli, un termine che evoca preoccupazioni legate alla corruzione e alla collusione.

Reazioni dalla magistratura

La risposta alla polemica non si è fatta attendere. Leda Rossetti, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Napoli, ha espresso il proprio sostegno per Policastro, affermando che la magistratura associata ha fornito una risposta unita a un attacco inaccettabile. Questo commento evidenzia come la comunità giudiziaria si sia mobilitata per difendere il proprio operato e la dignità di fronte a critiche così aspre.

Solidarietà tra colleghi

In segno di solidarietà, alcuni magistrati del distretto di Napoli hanno simbolicamente stretto la mano a Policastro, manifestando il loro sostegno nei confronti del procuratore generale. Rossetti ha inoltre dichiarato che la magistratura continuerà a lottare per difendere l’indipendenza della giustizia, sostenendo le ragioni del no alla riforma.

La polemica sulla magistratura italiana

Questo scontro evidenzia le sfide attuali che la magistratura italiana si trova ad affrontare. Le affermazioni di Carlo Nordio hanno innescato un dibattito più ampio sulla direzione futura della giustizia in Italia e sul ruolo dei magistrati in una democrazia. La comunità giudiziaria, unita, si prepara a continuare a difendere i propri principi, nonostante le pressioni esterne e le polemiche interne.

La questione rimane aperta e continuerà a evolversi nei prossimi mesi, mentre la riforma della magistratura si avvicina al voto referendario. La reazione della magistratura potrebbe influenzare non solo il risultato del referendum, ma anche il futuro del sistema giudiziario italiano.