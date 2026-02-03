Scopri la Nuova Stagione 2026 di Mirabilandia: Eventi Imperdibili e Attrazioni Incredibili

Preparati per la stagione 2026 di Mirabilandia: un'esperienza indimenticabile ti attende con aperture straordinarie, eventi esclusivi e un divertimento senza fine. Scopri tutte le novità e le attrazioni che renderanno la tua visita unica!

Il parco divertimenti più grande d’Italia, Mirabilandia, annuncia l’inizio della sua nuova stagione. La riapertura è fissata per giovedì 2, dalle 10.30 alle 18, in un evento atteso da molti che segna l’inizio di sei giorni consecutivi di festività pasquali.

Questa occasione rappresenta un’opportunità ideale per visitare il parco e scoprire le numerose attrazioni pronte a regalare emozioni indimenticabili.

I visitatori saranno accolti dai personaggi iconici di Nickelodeon Land, tra cui SpongeBob, Patrick, le Tartarughe Ninja, Dora e la Paw Patrol, promettendo sorprese e divertimento per famiglie e giovani adulti.

Eventi e attrazioni per tutti i gusti

La stagione 2026 di Mirabilandia si prospetta ricca di eventi esclusivi e spettacoli pensati per intrattenere ogni tipo di pubblico. Per chi cerca l’adrenalina, non mancheranno attrazioni da brivido come iSpeed, Katun e Divertical. Gli amanti della velocità potranno godere dell’emozione dei motori di Ducati World.

Atmosfere uniche e avventure indimenticabili

All’interno del parco, i visitatori possono immergersi in atmosfere senza tempo nella Far West Valley e nell’area preistorica di Dinoland. Gli appassionati di horror troveranno pane per i loro denti nella horror house The Walking Dead, un’attrazione unica in Italia, ispirata alla celebre serie TV.

Mirabeach e nuove opzioni di pagamento

Un’altra grande novità per la stagione è il ritorno di Mirabeach, il parco acquatico più caraibico della Romagna, che aprirà i battenti da sabato 13 giugno a domenica 30 agosto. Questa area acquatica promette relax e divertimento sotto il sole estivo, ideale per famiglie e gruppi di amici.

Per facilitare l’accesso a queste esperienze, Mirabilandia ha attivato servizi di buy now, pay later (compra ora, paga dopo) in collaborazione con Scalapay. Questa opzione consente ai visitatori di rateizzare il pagamento per abbonamenti e soggiorni con formula Parco+Hotel, rendendo il divertimento accessibile a tutti.

Informazioni utili per la visita

La stagione di Mirabilandia si svolgerà dal 2 aprile fino al 1°. Per pianificare al meglio la visita, è consigliabile controllare il calendario e le tariffe disponibili sul sito ufficiale del parco. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica nel parco divertimenti più amato d’Italia.

Prepararsi a vivere momenti indimenticabili e a scoprire tutte le novità della stagione 2026 di Mirabilandia rappresenta un’opportunità da non perdere. L’avventura attende i visitatori.