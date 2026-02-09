Scopri le ultime novità su Laura Pausini e il Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo si avvicina e con esso anche le voci e le attese che circondano l’evento musicale italiano più atteso dell’anno. Quest’anno, la kermesse, che si svolgerà dal 24 al 28 , promette di essere ricca di sorprese e momenti indimenticabili. Tra i protagonisti, spicca il nome di Laura Pausini, che sarà co-conduttrice al fianco di Carlo Conti.

Le voci su Laura Pausini

Recentemente, si è diffusa una voce infondata riguardo a una presunta richiesta di Laura Pausini di essere l’unica donna al fianco di Carlo Conti. La cantante ha prontamente smentito tali affermazioni, affermando: “Perché ci sono così tante falsità su di me? Che nazione strana l’Italia!”. Nonostante questa smentita, il cast di co-conduttori di Conti sarà composto esclusivamente da uomini, creando così un certo dibattito.

Il cast di co-conduttori maschile

Il Festival di Sanremo 2026 vedrà la presenza di cinque co-conduttori maschili, tra cui Can Yaman, Achille Lauro, Nino Frassica e Lillo. In particolare, Nino Frassica è stato scelto all’ultimo momento per sostituire Andrea Pucci. Frassica, già presente nella passata edizione, conferma il suo legame con questa storica manifestazione.

Le donne al Festival: un interrogativo aperto

Con un cast di co-conduttori interamente maschile, sorge la domanda: ci saranno anche donne tra gli ospiti? Negli ultimi mesi sono stati fatti i nomi di diverse artiste, come Brenda Lodigiani, Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Barbara d’Urso. In particolare, si vocifera che Loredana Bertè abbia già prenotato un soggiorno a Sanremo durante il Festival.

Il ritorno di Laura Pausini

Laura Pausini, nel frattempo, è pronta per la sua decima partecipazione al Festival. La sua carriera a Sanremo è iniziata nel 1993 con il brano La Solitudine, e da allora ha calcato il palco dell’Ariston in numerose occasioni, tra cui nel 1994 con Strani Amori. La sua presenza è sempre stata un evento significativo, e i fan non vedono l’ora di rivederla.

Il programma del Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo si svolgerà presso il Teatro Ariston, un luogo iconico per la musica italiana. La manifestazione si articolerà in cinque serate, ognuna delle quali presenterà i trenta artisti in gara nella sezione Big e quattro nella sezione Nuove Proposte. Il DopoFestival sarà condotto da Nicola Savino, affiancato da Aurora Leone e Federico Basso.

Dettagli sul programma

Ogni serata avrà un proprio schema ben definito. Nella prima serata, si esibiranno tutti i trent’anni Big, seguiti da altre performance nelle serate successive, fino alla grande finale in cui verrà annunciato il vincitore. Inoltre, i quattro artisti delle Nuove Proposte si esibiranno nella seconda serata, con la possibilità di accedere alla finale di giovedì.

Attesa per gli ospiti e le sorprese

Il Festival di Sanremo è noto anche per i suoi ospiti speciali. Quest’anno, tra le prime notizie, c’è il ritorno di Olly, il giovane cantautore che ha trionfato lo scorso anno con Balorda Nostalgia. La sua presenza è attesa con grande entusiasmo dai fan.

In conclusione, il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come un evento ricco di emozioni e sorprese, con Laura Pausini pronta a fare la sua parte. Con un mix di artisti, co-conduttori e ospiti, la kermesse musicale italiana continua a essere un punto di riferimento nel panorama musicale nazionale.