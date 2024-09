Scopriamo chi sono i partecipanti della nuova stagione del Grande Fratello: 15 personaggi famosi e 10 non noti al pubblico.

La Casa del Grande Fratello aprirà presto le sue porte ad un nuovo gruppo di 15 celebrità. Tra questi troviamo figure note nel mondo dello spettacolo come ballerini, attori, modelli, cantanti e personaggi tv. Enzo Paolo Turchi sembra essere il personaggio più popolare tra loro ma anche gli altri godono di notorietà presso i telespettatori di Canale 5. Altri nomi sono: Clayton Norcross (ex attore di Beautiful) e Iago Garcia (ex attore de Il Segreto); Shaila Gatta (ex ballerina di Amici e Velina mora di Striscia la Notizia); Lino Giuliano e Javier Martinez noti per aver preso parte a Temptation Island. C’è anche il trio di cantanti del programma Non è la Rai che partecipano come un unico concorrente; stiamo parlando di Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo. Infine abbiamo Helena Prestes, già vista in L’Isola dei Famosi l’anno scorso. Questi 15 VIP saranno costretti a condividere la Casa con 10 concorrenti non noti al pubblico. Tra questi vi è Michael Castorino, di cui vi avevo già parlato in passato. Gli altri 9 verranno svelati durante la prima puntata. Da quanto rivelato da Amedeo Venza, sembra che ci sarà anche un “panettiere”, presumibilmente romano. Infine, ecco l’elenco completo del cast: Clayton Norcross, Clarissa Burt, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestes, Iago Garcia, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Lino Giuliano, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Michael Castorino, Shaila Gatta e il trio di Non è la Rai.