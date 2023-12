L’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 a Spoleto, in provincia di Perugia, in Umbria.

La terra trema in Umbria: l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 con epicentro a 3 chilometri a sud ovest di Spoleto, in provincia di Perugia. Il sisma è stato avvertito anche in zone limitrofe come Foligno, Norcia e Terni.

Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 a Spoleto

Nella serata di giovedì 28 dicembre, alle 19:42:45 ora italiana, l’INGV ha segnalato di aver localizzato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 a Spoleto.

A seguito delle verifiche condotte dall’istituto, è emerso che l’epicentro del fenomeno sismico ha avuto coordinate corrispondenti a una latitudine di 42.7190 e a una longitudine di 12.7080. L’epicentro, inoltre, è situato a 3 chilometri a sud ovest di Spoleto mentre l’ipocentro è stato pari a 8 chilometri.

Il sisma, data anche la scarsa profondità rilevata, è stato avvertito non solo nel luogo in cui si è originato ma anche in zone limitrofe come Foligno, Norcia e Terni. Molti gli utenti che hanno segnalato il fenomeno su social network come X.

Dettagli del sisma

Una scossa di magnitudo 3.1, secondo la scala Richter, viene descritta come un episodio sismico “molto leggero” che “spesso viene avvertito, ma generalmente non causa danni”. Il fenomeno, infatti, è stato avvertito in modo lieve specialmente nei comuni situati entro 20 chilometri dall’epicentro come Scheggino, Sant’Anatolia di Marco, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno, Ferentillo, Acquasparta, Vallo di Nera, Montefranco, Arrone, Massa Martana, Giano dell’Umbria, San Gemini, Trevi, Terni, Polino, Poggiodomo, Montecastrilli, Montefalco.

Tra le città con più di 50.000 abitanti situate entro 100 km dall’epicentro del fenomeno, invece, il sisma è stato localizzato dall’INGV a 18 km a nord di Terni; 26 km a sud di Foligno; 50 km a sud est di Perugia; a 60 km a nord est di Viterbo; a 70 km a nord ovest di L’Aquila; a 80 km a nord di Guidonia Montecelio; a 82 km a ovest di Teramo; a 84 km a nord di Tivoli; a 94 km a nord di Roma.