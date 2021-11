Scuola, Giannelli (presidi): "Dad durante occupazione? Perché no"

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Fare lezioni in dad durante l'occupazione è possibile? "Non c'è una regola, perché le emergenze non conoscono regole e le scuole intraprendono iniziative legate alla loro autonomia. Ma a me il ricorso alla dad durante un'occupazione mi sembra intelligente e rientra nella nostra visione che vede la didattica digitale integrata oltre che come uno strumento di contrasto alla pandemia, anche come uno strumento di didattica a tutti gli effetti da integrare nel sistema".

Ne parla con l'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli sollecitando una riflessione: "Le occupazioni sono atti illegali da impedire con l'intervento della forza pubblica. L'adozione della didattica a distanza come alternativa, rischia di sortire l'effetto opposto: incentivare l'adesione degli studenti all'occupazione, che è uno strumento illegittimo".

(di Roberta Lanzara)