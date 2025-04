Novità sul tema scuola, Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, ha diffuso una circolare urgente che riguarda compiti a casa e verifiche in classe. Ecco cosa cambia e soprattutto cosa c’è scritto.

Scuola, stop alle troppe verifiche e ai compiti “improvvisi”: la circolare di Valditara

Scuola, l’ultima circolare di Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, riguarda la programmazione delle verifiche in classe e l’assegnazione dei compiti da svolgere a casa.

Secondo il ministro, ecco cosa deve cambiare: la circolare è stata inviata a tutti i dirigenti scolastici.

No ai compiti inseriti all’ultimo

Stop alle troppe verifiche nello stesso giorno e a compiti inseriti dai docenti nel registro elettronico all’ultimo, magari la sera prima della consegna: è quanto prevede una circolare del ministro dell’Istruzione, Valditara.

Il testo prevede che i compiti vengano scritti, oltre che sul registro elettronico, anche sul diario personale degli studenti, “soprattutto nel primo ciclo di istruzione”. Questo “potrà consentire una crescente autonomia da parte degli alunni nella gestione dei propri impegni scolastici, rendendo la consegna delle attività da svolgere a casa parte integrante della lezione stessa”, si legge nella circolare.

Verifiche in classe pianificate

Sulla pianificazione delle verifiche in classe Valditara ha spiegato come sia “importante che la programmazione delle verifiche da svolgere in classe, così come l’assegnazione di compiti e attività di studio da svolgere a casa, siano accuratamente pianificate da ciascun insegnante”.

“Anche avendo cura – aggiunge il ministro – di valutare quanto eventualmente già definito dagli altri docenti del team o del consiglio di classe, nonché evitando che siano consegnati sul registro elettronico in serata per l’indomani“.

L’obiettivo: “Rafforzare il rapporto famiglia-scuola”

La circolare, sottolinea il Ministro Valditara, “ha lo scopo di rafforzare sempre di più la positiva collaborazione fra famiglia e scuola. Una collaborazione che a noi sta particolarmente a cuore”. L’obiettivo infatti è garantire nella scuola le condizioni di serenità e fiducia ideali per lo sviluppo armonico della personalità di tutti gli studenti.

Inoltre, questa circolare ribadisce l’autonomia e la libera organizzazione dei singoli docenti, così il ministero ha sottolineato come le nuove disposizioni evitano “il rischio di concentrare le attività di verifica in classe e quelle personali di studio pomeridiano in un’unica giornata”.

In questo modo “si può garantire una più equilibrata distribuzione delle verifiche durante la settimana, evitando che i carichi di lavoro per gli studenti siano troppo condensati e gravosi, nonché assicurare una migliore organizzazione del tempo da dedicare allo svolgimento dei compiti pomeridiani, soprattutto in concomitanza con giornate festive”.