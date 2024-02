Un nuovo ed ennesimo gesto di violenza nei confronti di una professoressa in una scuola media di Parma.

La violenza degli alunni nei confronti di una professoressa di Parma

Prima gli insulti durante la lezione in classe poi, una volta usciti da scuola, un sasso lanciato verso la sua testa che fortunatamente non l’ha centrata in pieno. Questo è ciò che è accaduto in una scuola media di Parma tra gli alunni ed una professoressa.

La denuncia della violenza subita dalla professoressa a Parma

A denunciare la violenza è stata la stessa docente che si è rivolta alla questura emiliana per presentare un esposto. I ragazzi coinvolti avrebbero meno di 14 anni e, a quanto riferito dalla vittima:

«Sarebbero ben consapevoli di non essere incriminabili, tanto da vantare un sostanziale diritto a commettere qualunque genere di azione».

La dichiarazione del ministro Valditara sulla violenza subita di Parma