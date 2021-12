Roma, 21 dic. (Adnkronos) – "Nella legge di Bilancio non ci si mette un emendamento per cambiare l'esame di maturità, ci sta come i cavoli a merenda". Insegnanti e studenti "hanno il diritto di sapere come sarà l'esame di maturità". Se ci sono problemi legati al Covid "si fa una bella discussione in Parlamento, la cosa fondamentale è dare certezza, contesto che con un'ordinanza si possa fare come ti pare".

Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite a 'L'Aria che tira' su La7.