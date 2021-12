Scuola: studente liceo Plinio, 'ffp2 usate da chi vive in centro, non da chi arriva da fuori Gra'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – "Le mascherine ffp2 a scuola nostra le usano soprattutto i compagni che abitano in centro verso piazza Bologna o Castro Pretorio, quelli che viaggiano da Ciampino o vengono da fuori il raccordo invece spesso arrivano addirittura senza mascherina e poi a scuola indossano la chirurgica in dotazione del liceo, scomodissima e di non buona qualità".

La denuncia è di Enrico Dell'Amico, studente dell'ultimo anno e rappresentante d'istituto del liceo scientifico Plinio, scuola romana nei pressi della stazione Termini, che per la sua collocazione è frequentata anche da molti pendolari, costretti a lunghi viaggi per potere andare a lezione.

"Le ffp2 costano troppo, ma è paradossale che siano raccomandate sui mezzi pubblici e che siano proprio le persone spesso in maggiore difficoltà economica e che di solito arrivano senza mascherina a doversene dotare per potere andare a scuola.

Perché non distribuirle gratuitamente anche a noi studenti o calmierare il prezzo?". Secondo quanto riferisce il ragazzo, "né i prof, che usano solo ffp2, né i due terzi degli allievi del Plinio indossa mai le chirurgiche distribuite a scuola, perché si rompono con facilità e non sono sicure. La metà di questi due terzi indossa infatti ffp2 e gli altri mascherine di stoffa o chirurgiche portate da casa. Anche con i dispositivi, il covid sta creando differenze fra chi può e chi non può.

Era più che evidente negli ultimi giorni di scuola, figuriamoci al rientro. Chiediamo ffp2 al posto di chirurgiche.".