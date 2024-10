Seed, l'agenzia di digital marketing con un focus sulla formazione

Seed, agenzia di digital marketing specializzata in SEO, CRO e Web Analytics, continua a distinguersi non solo per la competenza del suo team e la qualità dei suoi servizi,

Seed, agenzia di digital marketing specializzata in SEO, CRO e Web Analytics, continua a distinguersi non solo per la competenza del suo team e la qualità dei suoi servizi, ma anche per il suo impegno nella diffusione della cultura digitale attraverso una serie di eventi e appuntamenti formativi.

Nata a Milano nell’ottobre del 2022, l’agenzia ha appena compiuto 2 anni di attività ed è diventata rapidamente un punto di riferimento sul mercato per l’ottimizzazione delle property digitali di grandi marchi, sia italiani che internazionali.

SEO, CRO e Analytics, eventi e webinar 2025

Uno dei pilastri di Seed è il costante aggiornamento dei professionisti sulle novità del digital marketing, in particolare SEO, CRO e Web Analytics, e non solo: la formazione e la divulgazione sono anche al centro del servizio offerto ai propri clienti.

A partire da gennaio 2024, l’agenzia ha erogato una serie di appuntamenti, sia in presenza che online, per approfondire le tecniche di ottimizzazione e le strategie digitali più avanzate: ultima data dell’anno sarà il 22 novembre alle 10.00, con un webinar dedicato alla CRO, dal titolo “L’importanza dell’ascolto dell’utente nel processo di conversione”, a cura dell’Head of Operations di Seed, Emanuele Urbani.

Ed è già in costruzione il calendario eventi per il 2025, tra cui spiccano due appuntamenti in presenza a Milano, con il format Seed Connect: Ecommerce Evolution, previsto per marzo, e Lost in Migration, che si terrà a giugno, saranno volti a esplorare rispettivamente l’evoluzione del commercio elettronico e le sfide della migrazione di siti web, di fronte a platee mirate di professionisti del digital che vogliano rimanere aggiornati sulle ultime innovazioni dei due ambiti.

La storia di Seed, due anni di crescita organica

Nata dall’idea di Pasquale Gangemi e Diego Stramezzi, professionisti con una lunga esperienza nel settore, Seed ha intrapreso una crescita costante sin dal suo esordio: l’agenzia si distingue per un approccio concreto e personalizzato, con l’obiettivo di massimizzare le performance digitali di marchi trasversali in diverse industry, ma con una specializzazione maggiore su alcuni ambiti, come il fashion.

Il metodo di lavoro di Seed si basa su un’attenta analisi delle esigenze del cliente e delle peculiarità delle diverse property digitali, dagli e-commerce ai portali B2B, fino alle piattaforme editoriali. Questo approccio consente la costruzione di progetti di ottimizzazione su misura, orientati al raggiungimento degli obiettivi specifici di ciascuna azienda.

In meno di due anni, Seed ha ampliato il suo team a oltre 30 professionisti altamente qualificati e specializzati nei tre ambiti chiave: SEO, CRO e Web Analytics. Questa crescita organica è stata accompagnata da un incremento significativo del fatturato, con l’agenzia che prevede di chiudere il 2024 superando i 2 milioni e mezzo di euro, raddoppiando così i risultati del primo anno.

L’impegno di Seed nella formazione e nella diffusione della cultura digitale si riflette anche nella recente inaugurazione di “Seed Connections“, una rubrica di interviste con le voci più autorevoli del digital marketing italiano, che ruota intorno ad alcuni dei temi centrali dello scenario del digital marketing odierno, come innovazione delle competenze e intelligenza artificiale.