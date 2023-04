Orrore a Roma, dove un uomo schiavizza la moglie e costringe le figlie a mangiare carne avariata. Le due piccole vittime hanno 7 e 9 anni e il genitore è finito sotto processo per maltrattamenti in famiglia. Secondo l’accusa l’imputato non si sarebbe affatto curato degli effetti di quella orribile “dieta” e trattava sua moglie come una schiava. Il Corriere della Sera spiega che l’uomo è comparso davanti ai giudici della quinta sezione penale di Piazzale Clodio e dovrà rispondere delle accuse a suo carico. Dal canto suo la Procura della Repubblica di Roma aveva recepito la denuncia della donna che alla fine aveva raccontato tutto ai carabinieri ed è difesa dall’avvocata Carla Quinto.

Costringe le figlie alla carne avariata

La mamma e le bambine ora vivono in una struttura protetta. In fascicolo sono censiti episodi risalenti agli anni fra il 2018 e il 2021. L’uomo pare esercitasse un dominio assoluto. L’indagine ha rivelato che lui costringeva le bambine a mangiare carne avariata che “provocava loro forti mal di pancia, altre volte non le faceva mangiare proprio, tenendole a digiuno”.

“Sei una mongoloide, torna a Tokyo”

E in più l’imputato a processo trattava la moglie giapponese come una schiava, umiliandola per la sua nazionalità e dicendole che “viveva come una parassita”. Addirittura avrebbe sputato sul pavimento e la costringeva a pulirlo dicendole: “Sei una mongoloide, torna a Tokyo”. E la picchiava.