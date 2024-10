Il peso della notorietà

Selvaggia Lucarelli, nota giornalista e influencer, ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata. Tuttavia, la sua relazione con Lorenzo Biagiarelli, chef e volto noto della televisione, ha attirato l’attenzione dei media e dei follower. In un recente intervento all’Endorfine Festival di Lugano, Lucarelli ha condiviso le sue riflessioni su come la sua fama possa influenzare non solo la sua vita, ma anche quella delle persone a lei care. La giornalista ha rivelato di essersi pentita di aver condiviso dettagli della sua storia d’amore, consapevole che questo ha esposto il suo compagno a critiche e attacchi ingiustificati.

Critiche e hater: una realtà difficile

La notorietà di Selvaggia Lucarelli non è esente da polemiche. Gli hater, infatti, non si sono risparmiati nel colpire Lorenzo Biagiarelli, utilizzandolo come bersaglio per attaccare la giornalista. “Quando quest’anno è avvenuto l’episodio della povera ristoratrice che si è tolta la vita, si è scatenata su di lui una tempesta social molto violenta”, ha dichiarato Lucarelli. Questo episodio ha messo in luce come la vita privata di una persona possa essere strumentalizzata per colpire un’altra, creando un clima di tensione e vulnerabilità. La giornalista ha sottolineato l’importanza di proteggere chi ama, rendendosi conto che la sua notorietà può avere conseguenze dirette sulle persone a lei vicine.

Una nuova consapevolezza

Con il passare del tempo, Selvaggia Lucarelli ha sviluppato una maggiore consapevolezza riguardo alla sua vita privata e alle persone che la circondano. “Mi sono resa conto che ho un peso e una quantità di nemici tale, che tutto questo può essere un peso dal punto di vista professionale e umano per le persone che mi stanno vicine”, ha affermato. Questa riflessione l’ha portata a essere più protettiva nei confronti di chi ama, cercando di mantenere un confine tra la sua vita pubblica e quella privata. La giornalista ha anche parlato di come suo figlio sia stato colpito da critiche feroci, non per le sue opinioni, ma per il semplice fatto di essere suo figlio. Questo ha ulteriormente rafforzato la sua determinazione a proteggere la sua famiglia dalle insidie del mondo social.