Selvaggia Lucarelli esprime le sue opinioni su De Martino nel programma Affari Tuoi.

La presenza di Stefano De Martino nel programma popular “Affari Tuoi” ha ricevuto diverse opinioni. Ad aggiungersi all’elenco di commenti, è Selvaggia Lucarelli, che ha condiviso le sue riflessioni nella sua newsletter. Secondo lei, il problema di De Martino potrebbe essere la mancanza di esperienza come presentatore. Lucarelli ha scritto: “Nonostante il candido abbigliamento splendidamente adornato con un cravattino che valorizza le sue spalle, Stefano sembra ancora non aver raggiunto la maturità necessaria per condurre brillantemente il programma. Possiamo affermare anche che la Rai ha rischiato scegliendo De Martino per il suo famoso show serale, quasi come se lo avesse comprato a “scatola chiusa”. Non è perché De Martino sia un novellino, ma piuttosto perché “Affari Tuoi” è un quiz e condurli non è affatto semplice”. Nel commento a un post Facebook della giornalista, un tifoso ha lodato il conduttore per le sue origini napoletane: “Ritengo che lui sia perfetto per il ruolo, mai invadente, giovane, vivace e capace di catturare ogni battuta al volo. Essere napoletano gli da una marcia in più”. Lucarelli ha risposto con una risata: “Essere napoletano lo aiuta?”. Un altro utente invece ha convenuto con l’autrice, evidenziando la mancanza di dialogo di Stefano: “Credo che gli manchi la favella… Eravamo abituati con Amadeus che commentava costantemente su qualsiasi frase dei concorrenti, non lasciava vuoti nell’attesa della decisione. Forse dovrebbe imparare a essere più partecipe e non lasciare che il programma si autogestisca”.