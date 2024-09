Selvaggia Lucarelli ha commentato l'errore di Soleil Sorge, che ha poi modificato il video.

Durante una recente auto-intervista, l'influencer Soleil Sorge ha commesso un errore nel ringraziare un marchio di occhiali, suscitando l'attenzione dei suoi follower e di Selvaggia Lucarelli. Quest'ultima ha commentato l'episodio sottolineando l'importanza della consapevolezza per gli influencer e il potenziale danno alla reputazione in caso di errori. Soleil ha spiegato il suo atto sostenendo che non riusciva a trovare l'originale tra le molte domande ricevute dai suoi follower, ma dopo aver notato la gaffe, ha modificato il video. Nonostante gli sforzi, Sorge ha suscitato critiche e compassione per i suoi tentativi di giustificazione.

Durante la serata di ieri, Soleil Sorge, nota figura di spicco nel mondo degli influencer, ha fatto un errore che non è passato inosservato ai suoi followers. Si è autointervistata per ringraziare un marchio di occhiali, reazione che i fan hanno trovato divertente, ma che ha scatenato l’ira di Soleil. L’influencer ha persino collegato il suo errore alla libertà di stampa e alla situazione sanitaria italiana, il che ha guadagnato l’attenzione di Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli ha preso la parola in merito all’incidente con Soleil, indicando come l’errore di quest’ultima sia un avvertimento per gli influencer. Selvaggia ha commentato la situazione nelle sue storie, sottolineando l’inconsapevolezza di Soleil di mostrare una domanda che si è posta da sola. Selvaggia ha sottolineato che il problema principale per molti influencer è questa mancanza di consapevolezza e che la reputazione non si basa sui numeri, ma può essere danneggiata con maggiore facilità da numeri più grandi. Quindi, contrariamente all’opinione popolare, l’attenzione non è sempre positiva, ed è anzi preoccupante.

La Sorge ha precisato che non si è trattato di un “equivoco”, essendo che le era stata posta una domanda sugli occhiali, e che si era solo riproposta la domanda in quanto non riusciva a rintracciare l’originale tra le molteplici questioni ricevute. Tuttavia, si è sembrato che dopo aver notato la gaffe, l’ex concorrente del GF abbia avuto cura di modificare il video precedentemente diffuso, tagliandolo e sistemandolo con estrema attenzione. Ma procediamo con ordine e…

Ieri sera Soleil ha postato il video in cui mostrava le domande provenienti dai suoi follower, tra cui era chiaramente visibile quella che si era posta. Seguito dall’articolo di Biccy, che da ora sarà chiamato “sito di maleducati invidiosi privi di vita, lanciato da Soleil Sorge”, alle quattro del mattino la Sorge ha rimosso la storia controversa, tagliando il video precedente subito sotto la domanda che aveva posto a sé stessa.

In ogni caso, speriamo che Soleil recuperi la sua antica abilità nel gestire situazioni complesse e rispondere a imbarazzanti lapsus o critiche. In questa circostanza è sembrata in evidente difficoltà, suscitando in noi grande compassione. Povera cosa, ha anche cercato disperatamente di ancorarsi a strampalate considerazioni socioculturali, speciate poi con insulti degne di ragazzini di scuola elementare. No, no Soleil, le vere cattive ragazze in questo momento stanno provando vergogna.

Soleil è semplicemente insopportabile, duecento storie con comportamenti e discorsi antipatici riguardo a quanto la nostra società sia triste e malvagia, solo perché le è stato segnalato che si era posta la domanda sugli occhiali da sole….