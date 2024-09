Selvaggia Lucarelli ha esposto il suo punto di vista riguardo alla disputa tra Fedez e Tony.

Il battibecco online tra Tony Effe e Fedez è diventato virale, riuscendo persino a catturare l’attenzione di Selvaggia Lucarelli, che ha deciso di esprimere il suo parere su Twitter. In un post, ha criticato duramente Fedez senza mai menzionarlo direttamente. Ha sottolineato come l’artista che fino a poco tempo fa stressava l’importanza delle parole e la necessità di usarle con cautela, avesse appena accusato Tony Effe di essere un drogato. Ha inoltre sottolineato la crudezza del linguaggio usato da Fedez, che ha definito Chiara Biasi come una drogata di ketamina. Lucarelli ha postato uno screenshot dell’account Instagram di Biasi, commentando ciò che stava succedendo dopo l’attacco di Fedez. Come Biasi ha risposto agli insulti di Fedez? In un precedente articolo era riportato che, due ore dopo il brano di Fedez, l’influencer friulana aveva pubblicato una storia in cui affermava: “haters gonna hate, we gonna elevate“ (i detrattori odieranno, noi ci eleveremo). Subito dopo, è stata costretta a disattivare la sezione dei commenti sul suo profilo, data la quantità di persone che la stavano attaccando con accuse di tossicodipendenza.