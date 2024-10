Selvaggia Lucarelli lancia una frecciatina a Barbara D'Urso, la quale è stata invitata a Ballando con le Stelle. Lucarelli esclama, "giusto nel giorno in cui devo fare pilates!"

Selvaggia Lucarelli ha commentato con ironia l'annuncio di Barbara D'Urso come ospite a Ballando con le Stelle, in onda il 5 ottobre su Rai Uno. Nonostante il tono scherzoso, Lucarelli ha assicurato di non mancare all'appuntamento. Questa sarà la prima apparizione di D'Urso in un programma di Rai Uno da La Pupa e il Secchione Show del 2022 e Domenica In del 3 marzo dello scorso anno.

Selvaggia Lucarelli non ha mancato di fare commenti ironici riguardo l’annuncio di Barbara D’Urso come ospite a Ballando con le Stelle in una nuova puntata in onda il 5 ottobre su Rai Uno. Durante la conferenza stampa di presentazione del programma, Milly Carlucci ha confermato personalmente l’apparizione della famosa conduttrice, che non aveva partecipato in un suo programma dal La Pupa e il Secchione Show nel 2022 e dall’apparizione a Domenica In il 3 marzo dell’anno scorso. Lucarelli ha condiviso su Instagram una storia in cui si divertiva a sottolineare la coincidenza tra l’ospitata di D’Urso e il suo corso di pilates fissato per lo stesso giorno. Nonostante il suo tono scherzoso, ha chiarito che non mancherà l’appuntamento. Dovremmo quindi attendere il 5 ottobre per vedere cosa accadrà.