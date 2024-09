Selvaggia Lucarelli rivela un frammento del brano che Fedez ha scritto contro Chiara Ferragni, lanciando un affondo contro il cantante.

Selvaggia Lucarelli si è inserita nei dissing tra Fedez e Tony Effe, rispondendo all’ultimo insulto del rapper verso Chiara Ferragni, in cui aveva riferito a lei come “Tony Lucrarelli”. Selvaggia ha ribattuto: “L’unico che lucrerebbe sarebbe lui, al massimo. O almeno, ci prova”. Ha quindi pubblicato il suo dissing, con versi pieni di sarcasmo e critiche pungenti nei confronti di Fedez.

Inoltre, Lucarelli ha rivelato sulla sua newsletter un estratto dal nuovo pezzo di Fedez contro Chiara Ferragni. Il testo segna un altro episodio nello scontro in corso tra la autrice e il rapper.

L’inquinamento del tappeto era davvero un spreco, vero?

I nostri valori e idealismi non sono altro che gioielli buttati al vento. Siamo solamente affari pubblici nella Piazza Affari.

Siamo in una continua competizione a vedere chi si salva prima, sperando di non essere separati da un giudice.

Vedi i tuoi amici, sono soltanto servi, e sembrano molto contenti senza la mia presenza.

Sono solamente sanguisughe, ma nonostante io li detestassi, ti amavo tu.

Mio padre ha una nuova abitazione, ma mi ha chiesto dei fondi per permetterti di stare al mio casa.

Sì, il patriarcato è il peccato del mondo, quello dei desideri.

Ho sperimentato cose con te che non riviverei mai più.

Mi sbagli se pensi che non ho mai provato amore, avrei potuto uccidere per te, ma mi hai fermato.

Ho addosso ferite che mi sono procurato per tutta l’orribile cosa che ho accumulato.

La gente festeggia sulla tua rovina, mi fa chiedere alla fine cosa hanno davvero guadagnato.

Sei la più affascinante distrazione di massa che ho mai osservato.

Eh, eh, eh.

Chiara Ferragni reagisce alla critica di Fedez: “Mi sento esausta, sono stata troppo a lungo in silenzio”.