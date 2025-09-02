Home > Flash news > Senato: La Russa convoca capigruppo 10 settembre

Senato: La Russa convoca capigruppo 10 settembre

default featured image 3 1200x900

Roma, 2 set. (Adnkronos) - A quanto si apprende il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo gli incontri oggi con i capigruppo di maggioranza e di opposizione, ha deciso di convocare riunione dei presidenti dei gruppi di palazzo Madama il prossimo 10 settembre. ...

di Pubblicato il

Roma, 2 set. (Adnkronos) – A quanto si apprende il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo gli incontri oggi con i capigruppo di maggioranza e di opposizione, ha deciso di convocare riunione dei presidenti dei gruppi di palazzo Madama il prossimo 10 settembre.