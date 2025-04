La sentenza della Cassazione

Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che ha suscitato un acceso dibattito riguardo all’applicazione dell’Iva sui prodotti alimentari venduti nelle basi militari americane in Italia. In particolare, la decisione riguarda i gelati e i dolci forniti da aziende italiane ai soldati statunitensi. La Corte ha stabilito che tali prodotti non possono essere considerati esenti dall’imposta sul valore aggiunto, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni operatori del settore.

Il caso ‘Gnam Gnam’

La questione è emersa in seguito a un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro due ex soci della ‘Gnam Gnam’, un’azienda vicentina che tra il 2008 e il 2011 ha fornito gelati e prodotti di pasticceria alla base militare americana Ederle. L’azienda aveva emesso fatture con il regime di ‘non imponibilità Iva’, ma questo ha attirato l’attenzione della Guardia di Finanza, dando inizio a un contenzioso legale. La Cassazione ha chiarito che le vendite di gelati e dolci non sono collegate alle attività istituzionali della base, e pertanto devono essere assoggettate all’Iva.

Implicazioni per le aziende italiane

Questa sentenza ha importanti implicazioni per le aziende italiane che operano in contesti simili. La decisione della Cassazione potrebbe portare a un aumento dei costi per le imprese che forniscono prodotti alimentari alle basi militari, poiché dovranno ora includere l’Iva nei loro prezzi. Inoltre, potrebbe influenzare la competitività di queste aziende rispetto a fornitori esteri che non sono soggetti alle stesse normative fiscali. Le aziende dovranno quindi rivedere le loro strategie di pricing e considerare l’impatto di questa nuova interpretazione della legge fiscale.