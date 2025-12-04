SenzaCri: Il Divertente Inganno del Papà durante Sanremo Giovani

La serata di ieri ha visto SenzaCri, giovane artista emersa da Amici, esibirsi sul prestigioso palcoscenico di Sanremo Giovani. La sua performance del brano “Spiagge” ha conquistato il pubblico, garantendole l’accesso alla semifinale. Oltre alla musica, ha condiviso un racconto personale che ha lasciato il segno.

Un aneddoto del passato

Durante un’intervista con Gianluca Gazzoli, SenzaCri ha rievocato un episodio singolare della sua infanzia. Suo padre, noto per il suo spirito giocoso, un giorno le fece credere di essere il famoso cantautore romano Enzo Carella. La confusione nacque dal fatto che il suo nome è Vincenzo Carella, e il padre decise di ingannarla in modo affettuoso.

Il gioco del padre

“Era un’età in cui mi trovavo tra l’infanzia e la comprensione della realtà,” ha spiegato SenzaCri. “Mio padre, in un momento di leggerezza, mi mostrò un disco e mi disse: ‘Guarda, questo è tuo papà’. Era un vinile di Enzo Carella, ma la mia mente di bambina non riusciva a mettere insieme i pezzi. Ricordo di averlo guardato e aver pensato: ‘Papà, ma tu sei pelato!’”

La risposta di suo padre, che con un sorriso affermò che il vento gli aveva portato via i capelli, ha lasciato un’impronta indelebile nella mente della giovane artista. “Da quel giorno ho avuto paura che il vento potesse portare via tutto,” ha aggiunto, rivelando come questo episodio l’abbia segnata.

Il percorso musicale di SenzaCri

Oltre a raccontare questo aneddoto, SenzaCri ha dimostrato una notevole capacità di connessione emotiva con il pubblico. La sua canzone “Spiagge” mescola melanconia e speranza, riflettendo esperienze di vita e sfide affrontate. Con il brano ha avuto la meglio su “Ullallà” di Occhi, guadagnandosi un posto nella semifinale.

La semifinale e le sfide future

Nel prossimo appuntamento, SenzaCri si ritroverà a competere con artisti come Principe, Seltsam e Angelica Bove. La semifinale promette di essere un evento ricco di emozioni, dove ogni artista dovrà dimostrare la propria unicità e capacità di catturare l’attenzione del pubblico e dei giudici.

Un aspetto da considerare è la presenza della fidanzata di SenzaCri, Antonia Nocca, che aggiunge un ulteriore livello di interesse alla competizione. La relazione tra i due artisti potrebbe influenzare le dinamiche della gara, portando il pubblico a seguire con maggiore attenzione le loro esibizioni.

La scelta di Soap

Nonostante l’entusiasmo, c’è stata anche una nota di tristezza con il ritiro di Soap per motivi personali. SenzaCri ha espresso comprensione verso questa decisione, affermando: “Ho deciso di non proseguire la mia partecipazione a Sanremo Giovani. È una scelta presa dopo tante riflessioni.” Questa affermazione mette in luce l’importanza di prendersi cura di sé in un momento di difficoltà, un messaggio che risuona fortemente in un contesto competitivo come quello musicale.

La storia di SenzaCri, arricchita da esperienze personali e artistiche, evidenzia quanto sia fondamentale mantenere una connessione autentica con la propria identità e il pubblico. La sua capacità di trasformare un ricordo d’infanzia in un aneddoto significativo è un esempio di come la musica possa intrecciarsi con le esperienze di vita, creando un racconto che va oltre il semplice intrattenimento.