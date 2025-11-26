Sequestro lampo a Napoli: arrestati i complici del rapimento del ragazzo di 15 anni

Le indagini relative al rapimento di un ragazzo di 15 anni, avvenuto l’8 aprile a San Giorgio a Cremano, hanno fatto un passo avanti decisivo con l’arresto di due uomini. Il giovane, figlio di un imprenditore locale, era stato rapito con l’intento di estorcere un riscatto di un milione e mezzo di euro. La polizia e la Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari.

Il sequestro e la richiesta di riscatto

Il drammatico episodio ha avuto inizio la mattina dell’8 aprile, quando il quindicenne è stato afferrato mentre si recava a scuola. Gli aggressori, un gruppo di tre persone, lo hanno costretto a salire su un furgone bianco, trasportandolo in un appartamento nel quartiere Barra di Napoli. Qui, il ragazzo è stato tenuto legato e incappucciato per circa otto ore. Durante il sequestro, i rapitori hanno contattato il padre del ragazzo, chiedendo un pagamento esorbitante per la sua liberazione.

Arresti e indagini

Il primo arresto è avvenuto il giorno stesso del rapimento, quando uno degli autori, Amaral Pacheco De Oliveira, è stato bloccato dalle forze dell’ordine. Dopo un’accurata indagine, la polizia ha identificato e arrestato altri due complici, noti alle autorità e con legami con la camorra. Gli arrestati sono accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione, un reato aggravato per la modalità violenta dell’azione e l’entità del riscatto richiesto.

Dettagli sul rilascio del ragazzo

Il rilascio del quindicenne è avvenuto senza che venisse pagato il riscatto. Grazie a un’incessante attività investigativa, le forze dell’ordine sono riuscite a gestire i contatti con i rapitori in modo tale da garantire la sicurezza del giovane. La liberazione è avvenuta in una zona vicina a uno svincolo della tangenziale di Napoli, dove il ragazzo è stato lasciato libero dopo ore di angoscia.

Il coinvolgimento del padre e ulteriori sviluppi

Le indagini non si sono fermate al sequestro, portando alla registrazione del padre del ragazzo nel registro degli indagati per riciclaggio aggravato. Questo sviluppo è emerso durante una perquisizione condotta dalle forze dell’ordine, che ha portato alla luce potenziali collegamenti tra l’imprenditore e attività di natura illecita. Gli inquirenti stanno ora esaminando il background economico della famiglia per scoprire eventuali legami con ambienti criminali.

Riflessioni sul caso

Questo caso ha messo in luce non solo la pericolosità della criminalità organizzata nella regione, ma anche la necessità di un intervento tempestivo delle forze dell’ordine per proteggere i cittadini. Il sequestro lampo del quindicenne ha suscitato una vasta eco mediatica, evidenziando l’importanza della vigilanza e della cooperazione tra le autorità competenti. Con l’arresto dei complici e il recupero del giovane, si auspica che si possano evitare simili episodi di violenza e intimidazione.