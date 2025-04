Il ricovero del presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, è stato ricoverato in serata per un intervento programmato che, secondo le fonti ufficiali, non desta preoccupazione. Il ricovero è avvenuto presso l’ospedale Santo Spirito di Roma, dove il presidente ha subito un impianto di pacemaker. Questa procedura è stata eseguita dal primario di cardiologia, Roberto Ricci, e le condizioni di Mattarella sono state descritte come buone.

Dettagli sull’intervento

Il pacemaker è un dispositivo medico che regola il battito cardiaco e viene impiantato in caso di aritmie o altre problematiche cardiache. L’intervento di Mattarella è stato programmato e non emergenziale, il che indica che i medici hanno ritenuto opportuno procedere per garantire una salute ottimale al presidente. Durante la giornata del ricovero, Mattarella ha continuato a svolgere le sue funzioni, ricevendo anche il presidente del Montenegro, dimostrando così un impegno costante nei confronti delle sue responsabilità istituzionali.

Reazioni e