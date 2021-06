Serravalle Designer Outlet apre area giochi con parco acquatico

Serravalle Scrivia (AL), 15 giu. (askanews) – La pandemia ha dato una grossa spinta nell’ultimo anno e mezzo al commercio elettronico, ma ora per lo shopping basato sull’esperienza fisica sembra arrivato il momento del riscatto. Un segnale è l’inugurazione al Serravalle Designer Outlet del gruppo McArthurGlen, a pochi giorni dalla riapertura completa, di un’area giochi per i più piccoli con annesso parco acquatico. È il frutto di un investimento di 7 milioni di euro, già previsto prima del Covid, che oggi sembra fatto apposta per rispondere alla voglia dilagante di trascorrere il tempo libero all’aria aperta.

Matteo Migani, General Manager di Serravalle Designer Outlet. “Oggi abbiamo aperto un’area di oltre 6.000 metri quadrati dedicata alle famiglie e ai nostri piccoli ospiti denominata Play Land, la terra dei giochi. È un’area che si inserisce all’interno di un piano di investimenti di oltre 40 milioni che va nella direzione di migliorare e raffinare l’esperienza d’acquisto e di shopping dei nostri consumatori. L’esperienza fisica è uno dei pilastri di McArthurGlen, abbiamo sempre puntato sull’esperienza fisica e pensiamo che dopo un anno di restrizioni l’esperienza fisica avrà ancora più valore di prima”.

È anche un segnale di ottimismo per il territorio, l’Alessandrino, dove più di 20 anni fa sorse questo primo esempio in Italia di centro specializzato nella vendita a prezzi scontati delle collezioni dell’anno precedente. Oggi, con più di 240 negozi, è il primo outlet del lusso in Europa per superfice dedicata alla vendita, e si sviluppa seguendo due linee guida: “Sostenibilità garantita dalle oltre 5.000 piante e alberi che sono stati piantati nell’area, aree verdi che sono irrigate attraverso un sistema molto particolare che utilizza l’acqua del parco acquatico. Sostenibilità anche rafforzata da pannelli solari che sono stati inseriti sui tetti degli edifici dell’area che aggiungono energia pulita al centro; inclusività garantita invece dalla rampa di accesso al villaggio all’asciutto per i bambini che permette anche a eventuali bimbi con disabilità di poter godere al 100% dell’area”.

Oltre al parco acquatico è stata aperta un’area pic-nic e una per i giochi composta da piattaforme e torri esagonali. Completa infine l’offerta un servizio pensato per i genitori che, mentre si dedicano agli acquisti, vogliono lasciare i propri bambini a giocare sotto il controllo di personale esperto.