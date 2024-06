È diventato aperto lo scontro tra Shannen Doherty, attrice nota per aver recitato in Streghe in Beverly Hills 90210 e l’ex marito Kurt Iswarienko con il quale è stata legata per 14 anni fino al 2023. L’attrice – fa sapere la testata People.com – avrebbe attaccato l’ex marito affermando che quest’ultimo starebbe dilatando i tempi delle pratiche di divorzio. “Aspetta che le mie condizioni di salute peggiorino”, è ciò che avrebbe affermato Doherty che sta lottando contro un cancro che attualmente è al quarto stadio.

Shannen Doherty contro l’ex marito Iswarienko: “Non è giusto che gli venga permesso di prolungare il nostro divorzio”

Stando a quanto si apprende l’attrice avrebbe chiesto che le vengano versati mensilmente 15mila dollari oltre a 9 mila per sostenere le spese legali e ulteriori 11 mila dollari che riguarderebbero spese aggiuntive. Non solo. L’accusa fatta a Iswarienko sarebbe quella di spendere “migliaia di dollari in medical Spa, gioiellerie, da Gucci e in voli aerei… sostenendo allo stesso tempo di non avere fondi sufficienti con cui sostenermi”. A Doherty sarebbe stato precluso l’accesso all’aereo privato e alla casa acquistata in Texas.

L’avvocato di Iswarienko: “Non sta aspettando che muoia”

Nel frattempo, il legale che assiste l’ex marito di Shannen Doherty ha respinto le accuse dichiarando che il fotografo non sta aspettando che l’attrice muoia: “Vuole il meglio per Shannen e vuole che entrambi siano in grado di lasciarsi questo caso alle spalle e andare avanti”. Sembrerebbe infine che il reddito dell’attrice sia destinato a diminuire a causa della rimozione di Streghe che non sarà più disponibile in streaming.