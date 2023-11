“Non voglio morire” ha dichiarato Shannen Doherty in un’intervista a PEOPLE, parlando del cancro al seno che le è stato diagnosticato e che ha raggiunto una fase avanzata della malattia.

Shannen Doherty e la diagnosi di tumore

Il pubblico ha amato l’attrice sopratutto per i suoi ruoli di Brenda Walsh nella serie televisiva di successo degli anni ’90 Beverly Hills, 90210 e di Prue Halliwell in Streghe. “Non ho finito di vivere. Non ho smesso di amare. Non ho finito di creare. Non ho smesso di sperare di cambiare le cose in meglio” ha commentato, aggiungendo “Non ho semplicemente… non ho finito“.

La malattia

La 52enne Shannen Doherty sta combattendo da anni contro un cancro al seno che ormai ha raggiunto il quarto stadio e si è diffuso alle ossa. Nel 2015 ha informato i fan della malattia, dichiarando di sottoporsi alle cure. Da allora ha subito una mastectomia, chemioterapia e radiazioni. Nell’aprile 2017 aveva rivelato che il cancro era in remissione, mentre all’inizio di quest’anno ha subito l’asportazione di un tumore al cervello. Nonostante le difficoltà, però, l’ex attrice continua a godersi la vita, spiegando che il suo “ricordo più bello deve ancora arrivare“.

La voglia di mettersi in gioco

“Siamo le persone che vogliono lavorare di più, perché siamo così grati per ogni secondo, ogni ora, ogni giorno in cui siamo qui” ha commentato Doherty, posando per la copertina di PEOPLE. L’attrice ha poi spiegato che le persone hanno idee sbagliate sui malati di cancro, descrivendo come gli altri pensino che “non puoi camminare, non puoi mangiare, non puoi lavorare” e aggiungendo “Ti mettono da parte molto presto: ‘Sei finito, sei in pensione’, e noi non lo siamo“. Doherty continuerà a parlare del suo percorso di otto anni contro il cancro nel suo podcast Let’s Be Clear With Shannen Doherty che debutterà il 6 dicembre su iHeartRadio.