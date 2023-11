Clizia Incorvaia sostiene Eleonora Giorgi nella battaglia contro il tumore

Clizia Incorvaia è più vicina che mai alla suocera Eleonora Giorgi. L’attrice ha ricevuto una brutta diagnosi, un tumore, e lei non può che combattere insieme a lei questa dura battaglia.

Qualche giorno fa, Eleonora Giorgi ha confessato di avere un tumore al pancreas. Intervistata dal Corriere della Sera, ha rivelato che il 29 novembre inizierà la chemio, poi potrà operarsi:

Al suo fianco c’è la nuora Clizia Incorvaia, compagna del figlio Paolo Ciavarro, che non la lascerà mai sola.

Clizia ha condiviso sui social uno scatto in cui abbraccia forte la suocera Eleonora. A didascalia, ha scritto:

La Giorgi ha subito risposto:

Eleonora Giorgi ha annunciato di avere un tumore e ha spiegato perché ha voluto rendere pubblica la notizia:

“Sì, perché voglio dare coraggio a chi combatte come me, ci sono anche tanti giovani e questo mi addolora. Mi servirà anche per non buttarmi giù: perderò i capelli, le sopracciglia, ma quei momenti mi daranno il pretesto per truccarmi, indossare un turbante nero o una parrucca vaporosa. Sentirmi viva”.