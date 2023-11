L’attrice si è confidata nel salotto della storica trasmissione televisiva di Canale 5.

Eleonora Giorgi, confessa: “Ho un tumore al pancreas”

La showgirl, intervistata da Myrta Merlino, ha annunciato che presto si sottoporrà all’operazione per rimuovere le cellule tumorali. “Ora ho bisogno di voi, del vostro amore: mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas” ha dichiarato a Pomeriggio Cinque, aggiungendo “Ora comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone, la chemio, l’operazione, poi il ritorno: lo voglio vivere in vostra compagnia“.

Il messaggio di speranza

La Giorgi, che a ottobre ha tagliato il traguardo dei 70 anni, ha lanciato anche un forte messaggio al proprio pubblico. “Non vergognatevi della vostra malattia” ha dichiarato in diretta, spiegando le ragioni che l’hanno portata a condividere in televisione un aspetto tanto intimo e delicato della propria vita. “Non siamo superman, non dobbiamo vergognarci della malattia” e aggiunge “Una cara amica, molto prudente e molto buona, mi ha consigliato di non dirlo. E invece no: tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male. Magari tornerò qui con una parrucchetta“.

I possibili trattamenti

L’adenocarcinoma è la forma di tumore al pancreas più diffusa. Si manifesta con la presenza o meno di metastasi. La rapidità e l’aggressività con cui si propaga ai tessuti vicini, unite alla refrattarietà alla chemioterapia, lo rendono uno dei tumori più difficili e complicati da curare. Le possibili terapie comprendono chirurgia, chemioterapia, radioterapia e cure palliative. La scelta di quelle più appropriare dipende soprattutto dall’estensione della malattia, dall’età del paziente e dal suo stato di salute generale.