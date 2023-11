Marco Tardelli: "Nozze con Myrta Merlino? Per me non è necessario"

Marco Tardelli ha confessato come starebbero oggi le cose tra lui e Myrta Merlino e ha spiegato perché non sentirebbe l’esigenza di convolare a nozze.

Marco Tardelli: l’amore per Myrta Merlino

Marco Tardelli e Myrta Merlino sono una coppia felice ed unita, ma l’ex calciatore ha svelato che finora non avrebbe sentito l’esigenza di sposarsi (a differenza della sua compagna). A tal proposito infatti ha confessato:

“Mi vedo al fianco di Myrta, ma con i miei spazi, per stare da solo e fare le cose che mi piacciono. Lavorare i campi, gli ulivi”, ha dichiarato, e ancora: “Non ritengo necessario il matrimonio. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso, ecco. Lei sì, ne parliamo. Io rispondo che c’è tempo”.

Lui e Myrta Merlino fanno coppia fissa ormai da moltissimi anni e la stessa conduttrice ha dichiarato di aver trovato in Tardelli il suo porto sicuro. “Il matrimonio per due come noi non è una necessità, però entrambi abbiamo voglia di dire quella frasetta “Finchè morte non ci separi”. Io e Marco abbiamo l’idea che siamo a casa, io ho trovato casa in lui e viceversa. Anche nelle giornate difficili, so che le sue braccia sono il mio posto. Quando trovi questa cosa ci puoi stare per sempre”, ha ammesso. In tanti si chiedono se prima o poi i due convoleranno a nozze e se ci saranno ulteriori novità sul loro conto.