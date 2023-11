Clizia Incorvaia replica alle critiche e mostra i segni delle percosse: "Non parlo senza cognizione"

Clizia Incorvaia ha replicato contro i leoni da tastiera che l’hanno accusata di speculare sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Clizia Incorvaia: la replica alle critiche

Clizia Incorvaia ha replicato in queste ore contro gli haters via social che l’hanno accusata di essere scesa in campo sulla violenza contro le donne al solo fine di ottenere maggior visibilità sui social. Clizia ha postato sui social le foto che mostrerebbero i segni delle percosse da lei subite in passato durante quella che lei ha ammesso esser stata una relazione tossica con un uomo, e ha dichiarato: “Questi sono i segni di quando subivo violenza fisica in una relazione di un ‘amore tossico’. Non mi espongo mai senza cognizione di causa”. Clizia non ha svelato ulteriori dettagli in merito alla vicenda e in tanti, tra i suoi fan, si chiedono se prima o poi lo farà.

In passato la modella è stata legata al frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, padre di sua figlia Nina. I due si sono lasciati tra recriminazioni e frecciatine reciproche e oggi lei fa coppia fissa con Paolo Ciavarro, padre del suo secondo figlio (Gabriele). I due hanno annunciato che nel 2024 diventeranno marito e moglie.