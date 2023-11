La famosa attrice Anna Kanakis è deceduta a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo e che le era stata diagnosticata circa sette mesi fa.

Anna Kanakis: ecco come è morta la nota attrice

Anna Kanakis è scomparsa pochi giorni fa all’età di 61 anni. La causa della morte della famosa attrice potrebbe essere una leucemia fulminante. La grave malattia le era stata diagnosticata circa sette mesi fa. Il marito Marco Merati Foscarini e la madre Cettina hanno diffuso l’annuncio funebre con cui “affranti dall’enorme dolore annunciano la scomparsa della adorata indimenticabile moglie e figlia che ha affrontato con coraggio estremo questa lunga sofferenza. Sarai sempre vicino a noi, nei nostri cuori colpiti dall’indicibile dolore“.

“Sei stata per questi venti anni la mia compagna fedele, generosa, intelligente e buona con cui ho condiviso i momenti più belli della mia vita. Complici in tutto e uniti fino in fondo da un amore profondo e unico. Ti abbraccio amore mio grande, sarai per sempre nel mio cuore ora distrutto” è il messaggio del marito.

L’addio alla nota attrice: le parole strazianti della madre

“Annuccia, mia adorata, la tua mamma, affranta dal dolore rimane su questa terra. Ti raggiungerà per vivere insieme la vita eterna” sono state le parole strazianti della madre Cettina. Nel necrologio i familiari hanno voluto ringraziare il professor Maurizio Martelli e il professor Claudio Cartoni, due illustri ematologi romani, che “l’hanno assistita con tanto amore e grande umanità. Un grazie particolare alle infermiere Vasilica, Irina e Luciana che l’hanno amata e protetta in questo periodo“.