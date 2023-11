Anna Kanakis, le cause della scomparsa: "Consumata dalla malattia in pochi mesi"

L’attrice ed ex Miss Anna Kanakis è scomparsa ad appena 61 anni, e suo marito ha rotto il silenzio sulle cause del decesso.

Anna Kanakis: le cause della scomparsa

L’improvvisa e inaspettata scomparsa di Anna Kanakis, ha colto di sorpresa tutti coloro che avevano ammirato e seguito con affetto la sua carriera nel mondo del cinema e dello spettacolo. Il marito della celebre attrice ed ex Miss, ha rotto il silenzio sulle cause della sua scomparsa e ha svelato che l’attrice sarebbe venuta a mancare dopo aver lottato per mesi contro una grave malattia.

L’attrice sarebbe scomparsa all’Umberto I della Capitale il 19 novembre, ma la notizia avrebbe iniziato a circolare solamente adesso dopo l’annuncio ufficiale da parte della famiglia. Nella giornata del 23 novembre, alla chiesa di San Salvatore in Lauro, si terranno i funerali dell’attrice alle ore 15. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo il loro cordoglio per la sua scomparsa. Tra questi vi è anche Patrizia Mirigliani, che sui social ha scritto: “Troppo giovane Anna, che dispiacere”. A lei si è aggiunta Serena Grandi, che invece ha scritto sui social: Ciao Anna, vola e fai un bel viaggio serenamente… tvb”. In tanti si sono uniti alle loro parole di cordoglio.