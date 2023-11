È lutto nel mondo dello spettacolo. L’attrice e scrittrice Anna Kanakis è scomparsa prematuramente a 61 anni. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dal marito Marco Merati Foscarini che ha confermato la notizia ad Adnkronos. Come attrice ha recitato in diverse pellicole tra cui commedie degli anni ’80 e fiction. Si ricorda in particolare il film “Attila flagello di Dio” del 1982.

Miss Italia, morta a 61 anni Anna Kanakis: la carriera

Nata a Messina il primo febbraio del 1962, il padre era un ingegnere originario di Creta, mentre la madre proveniva da Tortorici. L’ingresso di Anna Kanakis nel mondo dello spettacolo è stato precoce: nel 1977 è stata eletta Miss Italia a soli 15 anni e ad oggi detiene il record per essere stata la più giovane della storia a raggiungere il titolo di “più bella d’Italia”. Il suo debutto al cinema è avvenuto nel 1980 nel film “Bello di mamma” di Rino Di Silvestro, mentre negli anni ’90 ha recitato in varie fiction e miniserie televisive come “Il Maresciallo Rocca”, “Vento di ponente”, “L’inchiesta” e “La terza verità”. Kanakis ha militato però brevemente anche in politica: ha ricoperto il ruolo di responsabile nazionale Cultura e Spettacolo di Unione Democratica per la Repubblica (UDR), partito fondato dall’ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.

In anni recenti è diventata anche un’affermata scrittrice: ha esordito nel 2010 con il romanzo “Sei così mia quando dormi. L’ultimo scandaloso amore di George Sand”, edito da Marsilio Editori, mentre l’anno successivo ha pubblicato “L’amante di Goebbels”. Nel 2022 con Baldini&Castoldi ha pubblicato “Non giudicarmi”.

La vita privata

Anna Kanakis si è è spenta nella giornata di lunedì 20 novembre dopo essere stata colpita da una breve malattia. Nel 1981 ha sposato il musicista Claudio Simonetti, mentre dal 2004 era sposata a Marco Merati Foscarini. I funerali avranno luogo a Roma presso la chiesa di San Salvatore in Lauro il 24 novembre.