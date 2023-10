A Miss Italia la prima concorrente autistica, Jennifer Cavalletti è Miss Coraggio

Arriva a Miss Italia la prima concorrente autistica: la ragazza, di appena 19 anni, ha ricevuto la fascia di Miss Coraggio dalla patron dell’evento, Patrizia Mirigliani.

Si chiama Jennifer Cavalletti la ragazza autistica di 19 anni originaria di Spoleto che è stata proclamata Miss Coraggio 2023 da Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia. L’adolescente ha ricevuto la fascia durante la cerimonia organizzata nell’Anfiteatro del BV Airone Resort di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, che è anche sede delle prefinali del concorso. Prima di questa circostanza, la 19enne aveva già calcato le passerelle del concorso a Bastia Umbria per le selezioni regionali.

Alle regionali, Cavalletti non era riuscita a vincere nessun titolo ma aveva fatto breccia nel cuore del pubblico con la sua storia. Stando a quanto riferito dall’organizzazione del concorso, all’età di due anni e mezzo, i medici riferirono ai genitori di Miss Coraggio che non avrebbe mai parlato né camminato. Grazie al sostegno di mamma Giovanna e papà Giancarlo, di specialisti, psicologi e assistenti, invece, la ragazza oggi è autonoma e perfettamente in grado di vivere la sua vita e raggiungere i traguardi che desidera.

Dopo essersi essersi diplomata al liceo, si è iscritta all’Accademia di moda di Viterbo e, da sei anni, detiene il titolo di campionessa italiana di danza sportiva.

Il messaggio di Jennifer

“Noi autistici non siamo diversi, abbiamo i nostri tempi. Non siamo stupidi. Nella storia sono esistiti politici come Thomas Jefferson, scienziati autistici come Albert Einstein, informatici come l’inventore dei Pokémon Satoshi Tajiri, pittori come Michelangelo e musicisti come Mozart”, ha detto Jennifer dopo aver ricevuto la fascia, ribadendo i concetti che aveva già espresso sul palco di Bastia Umbria.

In occasione del breve discorso tenuto, la 19enne ha anche rivelato di essere stata criticata e derisa dopo che aveva postato un video della sua città sui social. “Vorrei dire a quelle persone che seppur abbiano tentato di massacrarmi e distruggermi psicologicamente, che non mi hanno affondato ma fortificato, e che porterò a termine e a testa alta tutti i miei sogni e desideri”.

Jennifer non è stata l’unica ragazza italiana a ricevere la fascia di Miss Coraggio. Solo pochi giorni fa, durante la trasmissione Affari Tuoi, la Mirigliani ha consegnato la fascia anche a Ilenia Garofalo, 24enne di Grosseto, sopravvissuta per miracolo a un incidente stradale. Dopo essere stata investita, è stata in coma e ha subito 14 interventi chirurgici. Oggi, la giovane donna sta ricostruendo la sua vita ed è riuscita a laurearsi.