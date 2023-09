Il coma dopo un incidente stradale, gli interventi chirurgici e poi Miss Italia. La storia di Ilenia Garofalo.

Dal coma a Miss Italia: la storia di Ilenia Garofalo

La storia di Ilenia Garofalo è davvero molto particolare. La giovane è rimasta in coma dopo un incidente stradale e ha dovuto affrontare diversi interventi chirurgici, poi è arrivata a Miss Italia. Ilenia Garofalo ha 24 anni ed è di Grosseto e ha ricevuto il titolo onorifico di “Miss Coraggio 2023” da parte di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, durante il programma Affari Vostri, in onda su Rai2. Ilenia è stata vittima di un brutto incidente stradale avvenuto il 23 febbraio 2019.

Ilenia Garofalo, dal coma a Miss Italia: “Un’imperfezione fisica non ci priva della bellezza”

Ilenia Garofalo è stata investita sulle strisce pedonali da un’automobile, a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. In seguito è stata in coma e ha affrontato una lunga serie di interventi chirurgici all’ospedale di Careggi. Poi ha deciso di iscriversi a Miss Italia, come desiderava fin da piccola. “La mia partecipazione è un manifesto di forza e coraggio” ha dichiarato Ilenia, mandando un messaggio a tutte le donne e a chi ritiene che “un’imperfezione fisica ed estetica possa privarci della nostra bellezza“. “La bellezza nell’imperfezione” è anche il titolo della sua tesi di laurea conseguita in Disegno industriale all’università di Firenze, il 20 dicembre 2021.