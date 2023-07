La salute di Bryony era peggiorata mentre si trovava in vacanza: i genitori hanno dovuto far fronte a spese per migliaia di euro.

Per una famiglia britannica sono giorni critici: la giovane Bryony Duthie è stata ricoverata mentre si trovava in vacanza in Spagna. Le sue condizioni di salute sono peggiorate ed è stata ricoverata in ospedale. Ciò le ha impedito di fatto di prendere il volo di ritorno che l’avrebbe riportata in Inghilterra. I genitori della giovane in virtù di ciò hanno dovuto affrontare un conto particolarmente salato: solo per le prime due notti il costo delle spese mediche aveva raggiunto le 13.000 sterline (16.000 euro).

Spagna, 18enne entra in coma: il ricovero dopo una polmonite

Stando a quanto riportano le testate estere, la giovane soffre di problemi cronici ai reni. Bryony è stata ricoverata dopo essere essere stata colpita da una polmonite, infine è stata messa in coma farmacologico. Le spese sono continuate ad aumentare anche perché la polizza assicurativa non copre le spese mediche della ragazza. Ed è così che i genitori si sono rivolti alla piattaforma di crowdfunding, GoFundMe. Gli utenti della piattaforma hanno risposto bene, tanto da essere riusciti a raccogliere circa 15.000 sterline.

Gli aggiornamenti della madre sui social

Nel frattempo la madre di Bryony, Stephanie di 37 anni, attraverso un post sui social ha scritto: “Aggiornamento su B, oggi sono andata a trovarla e abbiamo avuto buone notizie: sta rispondendo agli antibiotici e sta lottando contro la polmonite. Le condizioni del suo sangue rimangono stabili e continua a restare fuori dalla dialisi. I dottori hanno provato con calma a farla uscire dal coma”. Ha poi aggiunto: “Quando il ragazzo di Bryony, Lewis Porter le ha parlato, lei ha aperto gli occhi e gli ha stretto la mano. Eravamo così felici che avesse fatto progressi. Quando più tardi siamo ritornati a visitarla, i dottori mi hanno informata che Bryony ha avuto un altro attacco”.