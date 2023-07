Patrizia Mirigliani: "Le donne trans non possono partecipare a Miss Italia"

Patrizia Mirigliani ha rotto il silenzio in merito alla vittoria di Rikkie Valerie Kollé al titolo di Miss Olanda e ha specificato perché il famoso concorso di bellezza in Italia non sarebbe aperto alle donne trans.

Patrizia Mirigliani: le donna trans a Miss Italia

Patrizia Mirigliani ha sottolineato i motivi per cui non sarebbe d’accordo con la partecipazione di donne trans a Miss Italia (dopo che, in Olanda, ha conquistato il titolo di Miss Rikkie Valerie Kollé).

“Ultimamente i concorsi di bellezza cercano di fare notizia usando anche delle strategie che secondo me sono un po’ assurde“, ha affermato la Mirigliani, e ancora: “Sin da quando è nato, il mio concorso prevede nel suo regolamento la precisazione secondo la quale bisogna essere donna sin dalla nascita. Probabilmente perché, già allora, si prevedeva che la bellezza potesse subire modificazioni, o che le donne potessero subire modificazioni, o che gli uomini potessero diventare donne”. Le parole di Patrizia Mirigliani sono destinate a far discutere, specie visto che il regolamento del concorso ha già subito dei cambiamenti in passato e in molti vorrebbero una maggiore apertura a riguardo. Sulla questione non è dato sapere di più al momento e in tanti si chiedono se Patrizia Mirigliani replicherà alle polemiche.